مهرجان اخوة الدم في العراق يستذكر تضحيات قادة النصر

2021/02/12 | 10:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي العراقي في بغداد مهرجانا بعنوان "اخوة الدم" بحضور رئيس السلطة القضائية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي الذي اك...

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