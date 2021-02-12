الإنتقالية بين أحزاب وأفندية! - بثينة تروس

2021/02/12 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس الإنتقالية بين أحزاب وأفندية!لقد تصادف إعلان نتائج تشكيل الحكومة الجديدة في يوم حزين يجسِّد مدي ما حاق بالشعب السوداني من إذلال وامتهان لكرامته، إذ تمّ قبر 86 جثة من أصل 168 جثة تم تصنيفهم بمجهولي الهوية! وُجدت بمستشفى ود مدني التعليمي..



تراصت وتحللت وتعفنت والتصق بعضها ببعض منذ عام 2019 في مخالفة لأبسط قواعد الدين والأخلاق والآدمية، ولو كانت الحكومة تعبأ بالإنسان السوداني لكان هذا ......





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