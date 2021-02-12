غائم ورياح شمالية غربية.. حالة الطقس لـ 3 أيام في عموم العراق

2021/02/12 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (12 شباط 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى استقرار درجات الحرارة خلال اليوم.وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون صحواً، باستثناء الشمالية سيكون فيها بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فتبقى على ما هي عليه دون أي تغير".

وأضافت، أن "الطقس في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، فإنه سيكون يوم غد صحواً مع قطع من الغيوم، والمنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً، بينما لا تشهد درجات الحرارة أي تغير يطرأ عليها".

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