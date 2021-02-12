العراق تاسعا.. تصنيف لأكبر 10 قوات جوية في الشرق الأوسط

2021/02/12 | 10:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول أكبر 10 قوات جوية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2021.ويقيم الموقع القوات الجوية للدول من امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بالاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.وشمل ترتيب الموقع المختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي تملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة ووفقا لإحصاءات 2021 للموقع، جاءت […]

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تصنيف لأكبر 10 قوات جوية في الشرق الأوسط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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