غدا انطلاق المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة الصحفيين في كربلاء

2021/02/12 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / ينطلق غدا السبت المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للفرع ،بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ،وعدد من أعضاء مجلس النقابة .وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ثلاثة زملاء رشحوا لرئاسة الفرع هم:- توفيق الحبالي وحسين الشمري وغانم عبد الزهرة.واضاف : ان المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية هم :عبد الامير الكنانيضياء الموسويطارق الطرفيماجد الخياطحسن المحنىفارس الحسناوياحمد المشرفاويغزوان السعيدياحمد التميميخالد الخفاجيمحمد العصفورمحمد الصوافعلي الجراحاركان الخفاجيواوضح ان اللجنة التحضيرية المكلفة بالاشراف على انتخابات الفرع اكملت كافة استعداداتها لاجراء الانتخابات ./انتهى

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