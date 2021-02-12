الذهب يتراجع في ظل صعود الدولار

2021/02/12 | 10:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار الذهب تمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في فترة ثلاثة أسابيع.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1822.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش.وصعدت الأسعار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.30 دولار للأونصة.وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية قليلا الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.وكانت التعاملات هادئة إذ أن أجزاء كبيرة من آسيا تظل مغلقة في عطلة العام الصيني الجديد.وصعد الدولار وعوائد […]

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