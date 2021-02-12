الادعاء يطالب بمنع ترامب من العودة إلى البيت الأبيض

2021/02/12 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.وقال راسكين مخاطبا أعضاء الكونغرس: “زملائي الأعزاء، هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟”.وتساءل النائب ما إذا سيخاطر أعضاء مجلس الشيوخ “بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي”، داعيا إياهم لتأييد عزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان.واختتم جانب الإدعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ، والتي استغرقت يومين ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء اليوم الجمعة.وفي حال إدانة ترامب بالتهمة الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره للكابيتول يوم 6 يناير الماضي، سيكون من المستحيل بالنسبة له الترشح للرئاسة الأمريكية من جديد.

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