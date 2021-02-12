رئيس الجمهورية يبحث التطورات السياسية مع ولي عهد أبوظبي

2021/02/12 | 10:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارة عمل أجراها سيادته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والبلد الشقيق، وضرورة تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وهنأ السيد الرئيس، قيادة دولة الإمارات وشعبها، بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، معتبراً ذلك إنجازاً علمياً رفيعاً، ومبعث اعتزاز شعوب المنطقة، متمنياً للقيادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء، بحث التطورات على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الحوار وتخفيف التوترات، وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني في المنطقة ودعم التنمية لشعوب المنطقة.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية برهم صالح، لمشاعره الطيبة تجاه الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات، وأكّد سموّه حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ومصالحه، ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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