2021/02/12 | 10:22 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..





أكدت هيئة النزاهة، أن الاستعانة بالشركات العالمية إحدى الحلول لاسترداد المدانين والأموال المهربة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكافحة الفساد في العراق.. حديث عن 3 سنوات وتحرك لمطاردة “الفاسدين”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكافحة الفساد في العراق.. حديث عن 3 سنوات وتحرك لمطاردة “الفاسدين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).