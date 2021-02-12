مكافحة الفساد في العراق.. حديث عن 3 سنوات وتحرك لمطاردة “الفاسدين”


مكافحة الفساد في العراق.. حديث عن 3 سنوات وتحرك لمطاردة “الفاسدين”
2021/02/12 | 10:22 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أكدت هيئة النزاهة، أن الاستعانة بالشركات العالمية إحدى الحلول لاسترداد المدانين والأموال المهربة....

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