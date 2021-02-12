الساعدي يحذر من محاولات تسويف ملف مقاضاة ترامب

2021/02/12 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص ..حذر المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، من محاولات بعض الاطراف الاقليمية لتسويف ملف مقاضاة ترامب ازاء جرائمه التي ارتكبها في العراق وخاصة مايتعلق باغتيال قادة النصر.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة وعلى الرغم من قرار القضاء العراقي واصداره مذكرة اعتقال بحق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، لكنها لم توضح ماحدث بشأن هذه المذكرة”.واضاف ان “بعض الدول الاقليمية لاترغب بتحريك مثل هكذا مذكرة، خشية على مصالحها في العراق، وكذلك تضغط باتجاه تكليف بعض عملائها في العملية السياسية لتسويف ملف مقاضاة ترامب”.وبين ان “الحكومة ينبغي ان توضح حقيقة مذكرة الاعتقال والاجراءات التي اتخذتها بشأن هذا الموضوع، كي تكون الحقيقة واضحة امام الشعب العراقي، وتثبت حسن نيتها ازاء استرداد الحق والاخذ بشأن القادة الشهداء”.



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