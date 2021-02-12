الأمن النيابية: ما تقوم به تركيا هو احتلال لشريط حدودي داخل الأراضي العراقية

2021/02/12 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر إن ما تقوم به تركيا هو شبه احتلال لشريط حدودي داخل الأراضي العراقية.

وأكد آل حيدر أن هناك اتفاقية موقعة مع الجانب التركي عام ألفين وثمانية تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوع إلى أسبوعين ولمسافة محددة، إلا أن تركيا لم تلتزم ببنود هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن ما تقوم به هو احتلال لشريط حدودي يمتد لسبعة عشر كيلو متر داخل الأراضي العراقية.

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