صالح يبحث مع ولي عهد أبو ظبي تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين

2021/02/12 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارة عمل أجراها لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والبلد الشقيق، وضرورة تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “صالح …

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