قرارات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة الكاظمي

2021/02/12 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلاله مناقشة مستجدات الاحداث في البلاد، وتداول عدد من القضايا والملفات الهامة التي تخص عمل المحافظات.وشدد الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على ضرورة العمل النوعي وتجاوز العقبات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، فيما وجه …

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