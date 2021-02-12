أمستردام تقصي لندن عن عرش الأسهم الأوروبية

2021/02/12 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تفيد بيانات نشرت، بأن أمستردام حلت محل لندن لتصبح أكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا، بعد أن انسحبت بريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة تداولات البورصات بالعاصمة الهولندية 9.2 مليار يورو (11.15 مليار دولار) يوميا في يناير، مقارنة مع 8.6 مليار يورو للندن، حسب بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيارات التي تعمل في المدينتين.

وقالت البورصة إن متوسط التداول سجل 17.5 مليار يورو يوميا في لندن على مدار 2020، وقد حلت فرانكفورت ثانية بواقع 5.9 مليار يورو وكانت أمستردام في المركز السادس بواقع 2.6 مليار.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي بأن يكون تداول الأسهم المقومة باليورو داخل الاتحاد الأوروبي الذي انسحبت بريطانيا منه مطلع يناير.انتهى/25

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