هاشتاغ.. عراقيون يرحبون باية الله السيد ابراهيم رئيسي

2021/02/12 | 11:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم العقبات والمشاريع والفتن التي تسعى لزرع التفرقة بين الشعبين الايراني والعراقي ما زالت اواصر العلاقة بينهما قوية.وتاكيدا على هذا الامر جاءت زيارة...

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