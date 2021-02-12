خشان: اجراءات مكافحة الفساد تتخذ بحق شخصيات خارجة عن الاحزاب

2021/02/12 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..اكد النائب المستقل باسم خشان، ان اجراءات وقرارات مكافحة الفساد تطبق على الاشخاص الذين يخرجون من الاحزاب ويبتعدون عنها، لافتا الى ان الشخصيات ضمن الاحزاب لم يمسهم شي ولن يكشف فسادهم.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الفساد لم يتطرق له احد على الرغم من الحديث الاعلامي عن هذا الموضوع، الا انه لايوجد شيء حقيقي على ارض الواقع”.واضاف ان “الاجراءات والقرارات التي تصدر بين الحين والاخر والتي تتعلق بالفساد ماهي الا قرارات صادرة بحق بعض الشخصيات غير المهمة او البسيطة، حيث لايوجد لها اي ثقل في حزب ما”.وبين ان “اجراءات وتحقيقات الفساد تجري مع بعض الشخصيات التي تخرج من احزابها ويحدث خلاف بينها وبين الحزب الذي خرجت منه، وبالتالي فأن الملفات تظهر عليه وتكشف حقيقتها، في حين لايوجد اي مساس بالشخصيات التي تبقى ضمن عباءة الاحزاب رغم الفساد الكبير الذي يمارسوه”.



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