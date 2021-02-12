توقعات خبراء لسوق النفط: سعر البرميل قد يقفز إلى مستوى 100 دولار

2021/02/12 | 11:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رجحت خبيرة في أسواق النفط مسألة ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار العام المقبل، على الرغم من تعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا.وقالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في “إنرغي أسبكتس” في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل على خلفية “السياسة النقدية السهلة للغاية”.بدوره قال غينادي شمال رئيس رابطة منتجي النفط والغاز في روسيا إن وصول سعر النفط إلى علامة 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب هو خيال، كما أن سعر برميل النفط عند 60 دولارا مسألة مريحية للميزانية الروسية.وأوضح أن السعر المريح […]

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