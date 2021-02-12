في ذكرى إعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني - ماهر الشريف

2021/02/12 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف أسفرت النكبة عن توزع الشعب الفلسطيني على مواقع متعددة، تميّز كل منها بظروفه الخاصة، الأمر الذي فرض على الشيوعيين الفلسطينيين، أعضاء عصبة التحرر الوطني في فلسطين منذ سنة 1944، الانضواء في أطر تنظيمية متعددة.ففي تشرين الأول/ أكتوبر 1948، توحّد أعضاء العصبة الذين بقوا فوق الأراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل، مع الشيوعيين اليهود في إطار الحزب الشيوعي الإسرائيلي.



وفي أيار/ مايو 1951، أُعلن ......





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