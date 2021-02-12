هل يقبل العالم بعودة أميركا إلى قيادة النظام الدولي ؟ - ماهر الشريف

2021/02/12 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف توقع المراقبون والمحللون أن يتضمن الخطاب الأول الذي ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن عن سياسته الخارجية، في 4 شباط/فبراير الجاري، الخطوط العريضة لسياسته إزاء الصين الشعبية وروسيا،، أو إزاء الاتفاق النووي مع إيران، أو إزاء ملف كوريا الشمالية النووي، لكن توقعهم هذا خاب، إذ اكتفى بايدن بعرض بعض التوجهات التي تؤشر إلى الرغبة في إحياء النظام الدولي الذي اضطلعت الولايات المتحدة الأميركية بدور رئي ......





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