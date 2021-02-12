2021/02/12 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكي، وبحث معه موضوعة اللاجئين العراقيين وسُبُل التمكين والدعم الإنساني لهذه الشريحة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يبحث مع وزير الهجرة اليوناني ملف اللاجئين العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يبحث مع وزير الهجرة اليوناني ملف اللاجئين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).