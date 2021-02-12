لجنة حكام الكرة تعلن عن طواقم الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للممتاز

2021/02/12 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الحكام المركزية بإتحاد الكرة اليوم الجمعة (12 شباط 2021)،عن الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الاولى بدوري الكرة الممتاز.

وتفتتح الجولة يوم غد السبت بخمس مباريات، وتختتم الاحد بنفس العدد من المباريات.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجولة ستشهد يوم غد السبت لقاء الديوانية والسماوة بإدارة فيد كريم، والقاسم والنجف بقيادة محمد طارق، ونفط ميسان وزاخو بتحكيم الدولي علي صباح، والزوراء واربيل وسيقودها الدولي واثق محمد، والجوية والحدود بإدارة الدولي هيثم محمد علي".

واضافت،" وتختتم الجولة يوم الاحد المقبل، بلقاء النفط ونفط البصرة بقيادة الدولي يوسف سعيد، والشرطة والصناعات بإدارة محمد رياض، وبغداد والكرخ بتحكيم مصطفى مهنه، ونفط الوسط والميناء وسيقودها احمد كاظم، والطلبة والكهرباء بإدارة الدولي محمد سلمان".

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