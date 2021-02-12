الناطق باسم القائد العام يعلن تدمير 4 أنفاق لداعش وضبط عجلتين بالأنبار

2021/02/12 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الجمعة (12 شباط 2021)، تدمير أنفاق ومضافات لعناصر داعش، وضبط عجلتين في صحراء الجزيرة بالأنبار.

وقال رسول، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجباً في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة".

وأضاف، أن "قطعات عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير 4 أنفاق، وعثرت على 4 مضافات، وضبطت عجلتين للإرهابيين".

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