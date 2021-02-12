تركيا تعلن مقتل 33 عنصراً من حزب العمال الكردستاني بينهم قياديان شمالي العراق

2021/02/12 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة (12 شباط 2021)، مقتل 33 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ضمن إطار عمليات مخالب النسر 2 شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "العمليات العسكرية ضمن عمليات مخالب النسر 2 شمالي العراق اسفرت عن مقتل 33 عنصرا بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني شمال العراق".

واضافت، ان "عناصر الحزب العمال الكردستاني تلقوا ضربة موجعة بفضل الغارات الجوية التي أصابت أهدافها بدقة".

وفي وقت سابق من اليوم قالت الرئاسة التركية، إن العمليات العسكرية شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، جاءت بالتنسيق مع بغداد وأربيل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، في تصريح نقتله وسائل إعلام تركية، أن "تركيا قامت وتقوم بعملياتها ضد منظمة بي كا كا شمالي العراق، بالتنسيق مع بغداد وأربيل".

ولفت إلى "ترحيب تركيا بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المركزية في بغداد مع حكومة اقليم كردستان شمالي العراق، (في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ) لإنهاء وجود بي كا كا في سنجار بشكل تام".

وشدد قالن على "ضرورة عدم استمرار أي أنشطة إرهابية ضد تركيا انطلاقا من أي بقعة في الأراضي العراقية، وليس سنجار فحسب".

وأضاف أن "سنجار خطوة أولى، ومجرد بداية، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، وبالتزامن مع ذلك فإن كفاحنا لإنهاء الاعتداءات الارهابية على أراضينا سيتواصل حتى النهاية".

وتابع قالن: "يمكن تحديد شكل ونطاق وعمق تلك العمليات بالتنسيق مع السلطات العراقية بحسب الحاجة، واتخاذ خطوات وفق ذلك"، مبيناً أن "الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين يقومان بكافة التقييمات اللازمة في هذا الإطار".

وأكد على "اتخاذ تركيا تدابير وقائية ضد التهديدات الارهابية المحتملة، وأن احتمال تنفيذ عملية سنجار لا يزال قائما".

وأطلقت وزارة الدفاع التركية، يوم الاربعاء (10 شباط 2021)، عملية "مخلب النسر 2"، ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد العملية التي أطلقتها في العام الماضي، وسُميّت بـ "مخلب النسر".

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