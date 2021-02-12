تحديد موعد وصول محترفي النجف

2021/02/12 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كمل نادي النجف العراقي الإجراءات الإدارية، الخاصة بدخول المحترفين، المغربي سفيان طلال والغاني ستيفن بافور، وتأمين وصولهما إلى النجف يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مدرب النجف، هاتف شمران، في تصريحات صحفية، إن التحاق المحترفين سيعزز الخط الأمامي للفريق.

وأضاف أن مشاركتهما، ستكون في المرحلة الثانية من الدوري، متابعا: “رغم أن التوقف لا يزيد عن خمسة أيام، بين المرحلتين، لكننا نراهن على الإضافات الجديدة لتحقيق نتائج مميزة”.

يشار إلى أن النجف يحتل المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 30 نقطة.

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