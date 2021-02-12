الناطق باسم القائد العام يعلن حصيلة واجب أمني في صحراء الجزيرة

2021/02/12 | 11:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، حصيلة واجب امني في صحراء الجزيرة.وقال رسول في بيان مقتضب، إن “قيادة عمليات الجزيرة تنفذ واجب في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة، وتتمكن من تدمير 4 أنفاق، العثور على 4 مضافات، وضبط عجلتين للإرهابيين”.

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