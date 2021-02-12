الاقتصاد النيابية تطالب بإيقاف استثمار الاراضي في محيط مطار بغداد

2021/02/12 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بإيقاف استثمار الاراضي في محيط مطار بغداد الدولي، داعية الكتل السياسية في سائرون والفتح الى التدخل وإيقاف هذا المشروع وغيرهه من المشاريع الفاسدة التي تستنزف اموال العراقيين.وقالت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “شخصت وبمتابعة حثيثة من اللجنة الفرعية للاستثمار وجود مخالفات وهدر …

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