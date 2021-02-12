سلسة هزات أرضية تضرب السليمانية.. الأولى بقوة 5 درجات

2021/02/12 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث سلسلة هزات أرضية، اليوم الجمعة، في محافظة السليمانية شمال العراق، الأولى كان بقوة 5 درجات.وذكر الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 1:10:43 صباحًا وقد بلغت قوتها (5) درجة في شمال شرق قضاء كلار من محافظة …

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