2021/02/12 | 12:05 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث سلسلة هزات أرضية، اليوم الجمعة، في محافظة السليمانية شمال العراق، الأولى كان بقوة 5 درجات.
وذكر الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 1:10:43 صباحًا وقد بلغت قوتها (5) درجة في شمال شرق قضاء كلار من محافظة …
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وذكر الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة الاولى سجلت في تمام الساعة 1:10:43 صباحًا وقد بلغت قوتها (5) درجة في شمال شرق قضاء كلار من محافظة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسة هزات أرضية تضرب السليمانية.. الأولى بقوة 5 درجات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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