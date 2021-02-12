هذه هي حالة الطقس لليومين المقبلين في العراق

2021/02/12 | 12:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الجمعة، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد....

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