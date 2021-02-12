السعودية تعترض صاروخاً وطائرتين بلا طيار أطلقت من اليمن 

2021/02/12 | 12:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعوديّة الخميس أنها اعترضت صاروخا باليستيا وطائرتين بلا طيّار أطلقها المتمردون الحوثيّون باتّجاه أراضيها من اليمن غداة استهدافهم مطارا سعوديا.وكان التحالف العسكري بقيادة الرياض أعلن صباح الخميس اعتراض طائرة مسيرة تستهدف منطقة خميس مشيط الواقعة جنوب السعوديّة وتضمّ قاعدة جوّية رئيسيّة.ونقلت وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة (واس) عن […]

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