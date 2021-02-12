2021/02/12 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، أنه تأقلم سريعا مع الأجواء داخل القلعة الحمراء، بعد انضمامه قادما من الرجاء، موضحا أن زملاءه استقبلوه بترحاب شديد.

وقال بانون، في تصريحات تليفزيونية، إن تجربته مع الرجاء، وهو “فريق كبير وصاحب بطولات ويملك جماهيرية واسعة”، ساهمت في سرعة انسجامه مع الأهلي.

وأوضح أن محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق، بجانب سعد سمير ووليد سليمان، ساهموا في تجاوزه متاعب البداية كلاعب جديد، مؤكدا أن مشاركته أساسيا في لقاء طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، كانت مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف: “كان المفترض أن يسدد علي معلول ضربة الترجيح الأولى، في حال مشاركته أمام بالميراس..



لكن مع غيابه سددتها أنا، لأنني الثاني في ترتيب مسددي ضربات الجزاء في الفريق”.

مسؤولية الهدف

وأشار إلى أن “حلم أي لاعب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية”، معترفا بأنه يتحمل المسؤولية عن هدف روبرت ليفاندوفسكي الثاني (2-0)، خلال مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال.

وواصل بانون: “قدمنا مباراة جيدة، خاصةً أن بايرن فريق قوي يخشاه الجميع..



وأرى أن أدائي كان جيدا، بعيدا عن خطئي في الهدف الثاني”.

وتابع: “توقعت ألا تخرج عرضية ليروي ساني بهذه الكيفية، وتمر إلى ليفاندوفسكي، وحاولت التقدم لإبعادها من القائم القريب..



لكن اللعبة خدعتنا ومرت لليفا وسجل هدفا”.

وأكد أن الأداء الجماعي للأهلي يتطور، خاصةً في مسألة بناء الهجمات من خط الدفاع، لكن الفريق ما زال أمامه المزيد من العمل والمجهود الشاق.

وساهم بدر بانون بقوة في فوز الأهلي بالمركز الثالث، في كأس العالم للأندية، بالتغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، أمس الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانون: أتحمل مسؤولية هدف بايرن.. والرجاء سر تأقلمي السريع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانون: أتحمل مسؤولية هدف بايرن.. والرجاء سر تأقلمي السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).