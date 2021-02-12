كشف واقعة احتيال قديمة على محرز

2021/02/12 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن واقعة احتيال قديمة، تعرض لها الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الواقعة تعود إلى 2017، أثناء تواجد محرز مع ليستر سيتي، عندما قام شخص يدعى شريف محمد بالاحتيال عليه، والحصول على نسخة من بطاقته المصرفية.

وأشارت إلى أن هذا الشخص أنفق 175 ألف إسترليني، من حساب محرز المصرفي، على حضور حفلات، وشراء ملابس مصممة في إيبيزا.

وأوضحت أن محارب الصحراء لم يكتشف هذا الأمر، إلا عقب مرور 5 أسابيع على واقعة الاحتيال.

وقالت الصحيفة إن شريف محمد اتصل بالبنك، وانتحل صفة محرز، ونجح في إقناعهم بإصدار بطاقة جديدة لحساب الأخير.

وأضافت “ذا صن” أن الشخص المحتال، سافر من منزله في شرق لندن إلى ليستر، من أجل سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي، لتجنب إثارة الشكوك.

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