ذي قار.. القبض على متهم بحوزته 189 غراماً من “الكريستال”

2021/02/12 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة المخدرات في محافظة ذي قار، القبض على أحد تجار المخدرات بالجرم المشهود، ضبط بحوزته 189 غراماً من “الكريستال”.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية تمكنت من القبض على متهم ضبط بحوزته ( 189 ) غراما من مادة الكريستال المخدرة”.وأشار البيان، الى …

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