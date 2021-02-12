2021/02/12 | 12:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة النقل العراقية حدوث هزة أرضية، لاحقة بالهزتين الأرضيتين صباح اليوم، في محافظة السليمانية.وذكرت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 8:28:27 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة وتبعد (11) كم غرب قضاء كلار ، من محافظة السليمانية”.واشار تقرير الهيئة، أن “الهزة الارضية وقعت بالقرب من مكان حدوث الهزات الاولى التي وقعت بالساعة 1:10:43 فجر اليوم والثانية التي حدثت صباح اليوم في تمام الساعة 2:22:20 في نفس المنطقة من المحافظة”.ولفتت الهيئة الى انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين، وتحديدًا في قضاء كلار والمناطق المجاورة، بنسب متفاوته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية ثالثة تضرب السليمانية خلال ساعات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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