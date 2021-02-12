الضاري ينتقد استمرار تجاهل الحكومة لقضية جرف الصخر وعدم إعادة نازحيها

2021/02/12 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري التجاهل الحكومي المستمر لقضية جرف الصخر وعدم إعادة النازحين إلى مناطقهم.

وقال الضاري في تغريدة له على توتير إن التجاهل المستمر لقضية جرف الصخر يؤكد استمرار تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي الذي رسمته جهات خارجية لإضعاف العراق وتفتيته، داعيا الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي والأمم المتحدة بضرورة حل الملف وتطبيق وعودهم التي اطلقوها سابقا.

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