مسؤول أممي يحذر من تصاعد تهديد داعش للسلام العالمي

2021/02/12 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤول مكافحة الارهاب في الامم المتحدة فلاديمير فورنكوف، من تصاعد تهديد تنظيم داعش للسلام العالمي على الرغم من الهزائم التي تعرض لها التنظيم في العراق وسوريا.

وقال فورنكوف، خلال جلسة في مجلس الامن الدولي إن جهود داعش لإعادة تنظيم صفوفه وإحياء نشاطه اكتسبت المزيد من الزخم خلال الفترة الماضية، حيث يوجد نحو عشرة الاف عنصر من داعش غالبيتهم داخل العراق ويعملون على إشعال التمرد داخل البلاد وهو ما يشكل تهديدا عالميا رئيسيا طول الأمد، مشيرا إلى أن التنظيم احتفظ بالقدرة على التحرك والعمل عبر استغلال الحدود الهشة واتخاذ المناطق الصحراوية مخبئ لهم لتنفيذ عملياتهم.

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