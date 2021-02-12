تسجيـل هزة أرضية جديدة في السليمانية

2021/02/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد/ نينا / اعلنت وزارة النقل ، ان مراصد في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية جديدة اخرى ، لاحقة بالهزتين الأرضيتين اللتين وقعتا صباح اليوم الجمعة في محافظة السليمانية.واوضحت ، ان " الهزة سجلت في تمام الساعة 8:28:27 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة وتبعد (11) كم غرب قضاء كلار ، من محافظة السليمانية "، مبينة أن" الهزة الارضية وقعت بالقرب من مكان حدوث الهزتين الاولى التي وقعت بالساعة 1:10:43 فجر اليوم والثانية التي حدثت صباح اليوم في تمام الساعة 2:22:20 في نفس المنطقة من المحافظة "./انتهى5

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