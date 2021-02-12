2021/02/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان يتعاقد مع المهاجم المالي "بوبكر تراوري") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان يتعاقد مع المهاجم المالي "بوبكر تراوري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).