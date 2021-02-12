رسول يعلن تدمير انفاق ومضافات لداعش في جزيرة الانبار

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير أنفاق ومضافات لعصابات داعش الارهابية خلال عملية امنية نُفذت في صحراء جزيرة الأنبار.

وقال رسول في بيان إن “قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجباً في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة”.

واوضح ان “العملية اسفرت عن تدمير 4 أنفاق والعثور على 4 مضافات تابعة لعصابات داعش الارهابية فضلاً عن ضبط عجلتين لهم”.

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