رسمياً.. أمانة بغداد يضم عبد القادر طارق

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن نادي امانة بغداد، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب عبد القادر طارق بشكل رسمي.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن “المهاجم عبد القادر طارق ينضم الى صفوف فريق امانة بغداد قادما من الطلبة”.

وسبق وان مثل طارق اندية الكرخ والشرطة والطلبة والنفط، حيث أصبح بغداد الفريق الخامس في المشوار الاحترافي للاعب الملقب بـ”عبودي”.

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