ياور: مخاطر تنظيم داعش الارهابي مازالت مستمرة

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لوزارة البيشمركة، ان مخاطر تنظيم داعش الارهابي على الامن العالمي مازالت مستمرة وخاصة في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومناطق في اقغانستان وبعض الدول الاوربية.

واضاف الفريق جبار ياور خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: في العراق واقليم كوردستان ايضا مايزال هذا التنظيم الارهابي يشكل خطرا وله تواجد وتحركات في مناطق التماس بين قوات البيشمركة والجيش.

واضوح: نحن في قوات البيشمركة شكلنا خطا دفاعيا محكما يمتد من خانقين وصولا الى مناطق ربيعة وهذا الخط الدفاعي مايزال قائما، واغلب العمليات الارهابية لم تسجل في المناطق التي تتمركز فيها قوات البيشمركة بل في مناطق تمركز قوات الجيش.

واشار الى ان تنظيم داعش الارهابي نفذ 230 عملية ارهابية في مناطق مختلفة خلال العام الماضي، هذا يدل على ان مخاطر تنظيم داعش الارهابي مازالت مستمرة، لذا يجب توحيد الجهود وتنسيق العمليات للقضاء على مخاطر الارهابيين بشكل كامل.

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