2021/02/12 | 12:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي الاتحادية عن حدوث هزتين أرضيتين جديدتين لاحقتين بالهزة الأرضية التي وقعت، فجر اليوم في قضاء كلار بمنطقة كرميان.

الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان: ان الهزة الجديدة الثانية سجلت فجر اليوم الجمعة وبلغت قوتها (3.6) درجة وتبعد 11 كم غربي قضاء كلار.

واضاف البيان: ان الهزة الثالثة وقعت بالقرب من مكان حدوث الهزات الاولى وبلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، وتم الشعور بها من قبل المواطنين، وتحديدًا في قضاء كلار والمناطق المجاورة، بنسب متفاوته من الشعور.

واشار البيان الى ان المنطقة مايزال النشاط الزلزالي مستمراً فيها، داعيا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

هذا واكد مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـPUKmedia: حدوث 3 هزات ارضية في قضاء كلار واطرافه، مؤكدة ان الهزة الاولى كانت قوية لكن الهزات الاخرى كانت اقل قوة، مشيرا الى ان المواطنين شعروا بقوة الهوات الارضية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 هزات ارضية تضرب قضاء كلار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 هزات ارضية تضرب قضاء كلار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).