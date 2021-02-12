المكاسب الجنونية لـ

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: مع اتجاه الأنظار إلى المكاسب القياسية التي تحققها عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى أثيرت تساؤلات بين مستثمري الأسهم في دول الخليج ومصر، حول أفضلية الاستثمار في تلك العملات مقابل الاستثمار بالأسهم .وأكد خبراء ومحللين استطلع …

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