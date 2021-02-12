2021/02/12 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عملية عسكرية تركية

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

37 مشاهدة

أكدت الرئاسة التركية، ان العمليات العسكرية الأخيرة داخل الأراضي العراقية بهدف ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، جاءت بالتنسيق مع بغداد وأربيل، فيما كشفت أنقرة عن نتائج عملية "مخلب النسر 2" مؤكدة انها مستمرة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية، تابعه NRT عربية، اليوم، 12 شباط 2021، حيث أكدت استمرار عملية "مخلب النسر -2" التي انطلقت في 10 شباط الجاري بمنطقة جبل كارا داخل الأراضي العراقية، وفقا للخطة المرسومة.

واضاف البيان أن الضربات الجوية خلال عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق دمرت 50 هدفا لتنظيم PKK منها مستودعات أسلحة ومراكز قيادة، كما اسفرت عن تحييد 33 مقاتلا بينهم قياديان.

وتابع ان "منظمة بي كا كا تلقت ضربة موجعة بفضل الغارات الجوية التي أصابت أهدافها بدقة، حيث شاركت أكثر من 40 طائرة حربية ومسيرة في عملية مخلب النسر 2، بالإضافة إلى طائرات التحكم والإنذار المبكر والتزويد بالوقود جوا".

من جانبه أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، بان "تركيا قامت وتقوم بعملياتها ضد منظمة بي كا كا شمالي العراق، بالتنسيق مع بغداد وأربيل".

وأشار إلى "ترحيب تركيا بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المركزية في بغداد مع حكومة اقليم كوردستان في 9 تشرين الأول 2020، لإنهاء وجود بي كا كا في قضاء سنجار بشكل تام".

وشدد كالن، على "ضرورة عدم استمرار أي أنشطة إرهابية ضد تركيا انطلاقا من أي بقعة في الأراضي العراقية، وليس سنجار فحسب".

وأوضح أن "سنجار خطوة أولى، ومجرد بداية، ونحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك، وبالتزامن مع ذلك فإن كفاحنا لإنهاء الاعتداءات الارهابية على أراضينا سيتواصل حتى النهاية".

وتابع قالن "يمكن تحديد شكل ونطاق وعمق تلك العمليات بالتنسيق مع السلطات العراقية بحسب الحاجة، واتخاذ خطوات وفق ذلك"، مبينا أن "الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين يقومان بكافة التقييمات اللازمة في هذا الإطار".

وأكد على "اتخاذ تركيا تدابير وقائية ضد التهديدات الارهابية المحتملة، وأن احتمال تنفيذ عملية سنجار لا يزال قائما".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تكشف نتائج عملياتها العسكرية الأخيرة داخل الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تكشف نتائج عملياتها العسكرية الأخيرة داخل الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).