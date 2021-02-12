ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

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الدولار

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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شهدت أسعار صرف الدولار، الجمعة، ارتفاعا مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية والصيرفات.

وينشر NRT عربية، آخر أسعار بيع الدولار في الصيرفات اليوم، 12 شباط 2021، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار 145,950 دينارا، وكان سعر بيع الدولار 146,500، سعر شراء الدولار 145,500

أما أسعار العملات الدولية مقابل الدولار فجاءت كالتالي:

100 دولار= 2,400,000 تومان

100 يورو = 121,27 دولار

100 باوند = 138,01 دولار

100 دولار= 703,40 ليرة تركية

سعر أونصـة الذهب عالميا 1819,40$.

سعر برميل نفط الخام برنت = 60,76 دولارا

وسعر برميل نفط الخام الاميركي = 57,58 دولارا.

ر.إ

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