ديالى تواصل تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا: 65 حالة خلال 24 ساعة

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (12 شباك 2021)، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالىـ فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 1583 فحصاً لحالات اشتباه خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتبيّن أن 65 منها كانت موجبة أي مصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم السادس، و حالات الشفاء الجديدة كانت 45 حالة".

وأشار العزاوي إلى أن "إجمالي حالات الاصابة في محافظة ديالى بلغ 23850 إصابة، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 23287 حالة، وإجمال الوفيات بقيَ عند 278 حالة".

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