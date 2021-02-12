بالصور.. ضبط مواد تعبئة أدوية وقطع ماكنة البلازما قبيل تهريبها في ميناء أم قصر

2021/02/12 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (12 شباط 2021)، ضبط 370 كارتون ظرف كبسول لتعبئة الأدوية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة.

وقال بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها ضبطت مواد مخبأة لغرض تهريبها (370 كارتون) ظرف كبسول لتعبئة الأدوية (ماكنة قطع البلازما) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأشار إلى أنه "تم ضبط المواد خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات".

وبينت أنه "تم إحالة المضبوطات الى قاضي محكمة تحقيق ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين منجزي المعاملة من لجنة الكشف الكمركي".

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