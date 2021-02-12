2021/02/12 | 12:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقال رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري، اليوم الجمعة، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق ضد النساء ما تسبب له بانتقادات دولية حادة.وقال موري في اجتماع لمجلس طوكيو 2020 والمجلس التنفيذي عقد لمناقشة تصريحاته: “تسببت تصريحاتي غير اللائقة بالكثير من الفوضى… أتمنى أن أستقيل من منصب الرئيس اعتبارا من اليوم”.وتابع: “الأهم أن تقام الألعاب الأولمبية بدءا من يوليو.لا يجب أن تصبح القضية وأن يكون تواجدي هو العائق لفعل ذلك”.ويحوم الشك حول هوية الشخص الذي سيخلف موري في منصبه الرفيع، علما أن الأخير كان اختار شخصية رياضية سابقة وإدارية معروفة لخلافته هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خلفية تصريحات مسيئة للنساء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خلفية تصريحات مسيئة للنساء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خلفية تصريحات مسيئة للنساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).