الدفاع التركية: مقتل 33 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/02/12 | 13:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل ثلاثة وثلاثين عنصرا من حزب العمال الكردستاني ضمن إطار عمليات مخلب النسر الثانية شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان عناصر الحزب العمال الكردستاني تلقوا ضربة موجعة بفضل الغارات الجوية التي أصابت أهدافها بدقة.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية، يوم الاربعاء الماضي عملية مخلب النسر الثانية ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد العملية التي أطلقتها في العام الماضي، وسُميّت بمخلب النسر.

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