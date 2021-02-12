الصالحي :التركمان لن يقبلوا بعودة كركوك الى ما قبل خطة فرض القانون

2021/02/12 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/رفضت الجبهة التركمانية عودة محافظة كركوك الى ما قبل “ خطة فرض القانون .وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي “لا نقبل ولن نسمح بعودة مدينة كركوك الی ماقبل 16 اكتوبر 2017″./انتهى

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