خطيب الكوفة عن الصدر : احذركم من التهاون بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

2021/02/12 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التهاون فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا .ونقل خطيب التيار الصدري هادي الدنيناوي عن الصدر التحذير في خطبته السياسية لصلاة الجمعة اليوم من الكوفة.بالقول "حذرتكم سابقاً من الوقوف بوجه البلاء الإلهي او التهاون معه او التشكيك به ولم تتفهموا.وحذر الصدر من تزايد البلاء مع تزايد الفساد والرذيلة والتطبيع والمثلية وتحدي الغرب للسماء.ودعا الصدر إلى طاعة الله وتنفيذ شريعته بدقة وصدق إلى جانب الالتزام بالتعليمات الصحية، مشيرا إلى الغائها في حال مخالفتها..كما دعا الصدر الى ان يشمل تطبيق التعليمات الصحية التجمعات الدينية والوطنية../انتهى.

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